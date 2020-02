DEZIBEL: Ingwerschnaps aus Berlin

× Erweitern Foto: M. Hachtmann dezibel.berlin

Foto: M. Hachtmann dezibel.berlin

Wir sprachen mit Simon Müller von dezibel, einem jungen Berliner Unternehmen, das Ingwerschnaps produziert: stark, scharf und intensiv.

Wo produziert ihr und mit was für Zutaten?

Wir produzieren im Wedding in Berlin, nur dort und nirgendwo anders. Bei den Materialien, die wir verwenden, sind wir supertransparent. Das sind Ingwer, Agavendicksaft, Zucker und Zitronensäure. Der Alkohol stammt aus Berlin.

Simon dezibel.berlin

Wie kommt man denn auf Ingwer?

Lenni und Moe, zwei der Mitgründer, entschlossen sich auf dem Wilde Möhre Festival 2018 einen neuen Schnaps zu entwickeln und probierten im Anschluss daran zwei aus: einmal Granatapfel und einmal Ingwer. Vor allem der Ingwerschnaps schmeckte ihnen, und wir vier waren später alle von der Idee begeistert.

Wie ist euer Kontakt zur Klubwelt? Kennengelernt habe ich dezibel im Suicide Circus.

Wir kommen alle aus der Klubwelt und sind dort gut vernetzt. Die Idee kam, wie gesagt, auf einem Festival, unser Hauptfokus ist aber die Berliner Subkultur, wovon die Klubwelt natürlich ein Teil ist. Unser Name ist unter anderem eine Anlehnung an unsere Herkunft daraus. Unser Traum ist, dass wir in allen Klubs vertreten sind – und finanziell schwächere auch dabei unterstützen.

*Interview: Michael Rädel

dezibel.berlin