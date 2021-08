1825 Tage „Gimme Moritz“

× Erweitern Foto: M. Rädel Gimme Moritz Anna Klatsche und Victoria Bacon – bekannt aus der Serie „Berlin – Tag und Nacht“ und der Klubwelt

Foto: Selfie Charlet C. House Aktuell ist Charlet C. House beim „Kampf der Realitystars“ im TV zu bewundern

Alles Gute zum 5. Geburtstag, liebe Anna, lieber Kilian, liebe Victoria! Gefeiert wird das Partyjubiläum mit TV-Star Charlet C. House am 20. August ab 17 Uhr.

Fünf Jahre Kluberfolg, da gratulieren wir von der blu Mediengruppe gerne! Partys wie „Gimme Moritz“ sind noch herrlich unkompliziert, bespaßen mit einer einzigartigen Location und lassen den Underground-Avantgarde-Geist des Berlins der Jahrtausendwende wieder aufleben. Wo andere Partys im Werbe- und Promotionsumpf jegliche Innovation gegen Kommerz ausgetauscht haben, überzeugt „Gimme Moritz“ mit LGBTIQ*-Community-Spaß der Sonderklasse. Auf Social Media freuen sich die drei Queers schon und trommeln kräftig die Werbetrommel: „Fünf Jahre Gimme Moritz! Am Freitag, den 20. August sehen wir uns im Humboldthain Club zu unserer Geburtstagsparty, mit Birthday Show um 20 Uhr mit Victoria Bacon, Anna Klatsche und Kilian, Superstar DJane Charlet C. House, unserem riesigen Sommergarten und ZWEI Express Bars. Tickets gibt's an der Abendkasse.“

× Erweitern Foto: M. Rädel Humboldthain Club Bei Tageslicht klasse – und mit bestens befüllter Bar ausgestattet: der Humboldthain Club. Frischluft trifft auf Drinks und Dance. Und das im Wedding. Finden wir gut!

× Erweitern Foto: M. Rädel Humboldthain Club Tanzen unter freiem Himmel, beleuchtet wie im Studio 54, das kannst du genau hier. Und Dragqueens gibt es auch zu genießen.

20.8., „5 JAHRE Gimme Moritz OPEN AIR“, Humboldthain Club, S Humboldthain, 17 Uhr