TanzImAugust: 200 Künstler*innen

Foto: M. Rädel

Alle Jahre wieder wird der Hochsommer noch heißer. Und vor allem bewegungsintensiver! „Tanz im August“ ist nach der Corona-Pause hundertprozentig zurück.

Vom 5. bis 27. August präsentieren die Veranstalter*innen ein volles, dreiwöchiges Programm mit internationalen und lokalen Choreograf*innen und Tänzer*innen unterschiedlicher Generationen und Genres.

Foto: D. Pfammatter Tanz im August Adam Linder „LOYALTY“

Wirklich wunderbar! Es gibt viel zu erleben: Am HAU Hebbel am Ufer und an sechs weiteren Spielorten in Berlin werden in 87 Vorstellungen mit rund 200 Künstler*innen aus mehr als 25 Ländern, insgesamt 21 Produktionen gezeigt. Gut zu wissen: In der letzten „Tanz im August“-Ausgabe unter der künstlerischen Leiterin Virve Sutinen steht die schwedisch-italienische Choreografin Cristina Caprioli im Fokus. Wir sind gespannt.

Das „Haus der Berliner Festspiele“ ist nach seiner Renovierung erstmals wieder Spielort des Festivals. Das Happening lädt hier zu fünf Produktionen: Nach der Eröffnungspremiere von Marrugeku erwartet das Publikum Vorstellungen der katalanischen Kompanie La Veronal mit Marcos Morau, von Oona Doherty aus Nordirland, des brasilianischen Choreografen Bruno Beltrão mit seiner aktuellen Neukreation, sowie von den zwei Koryphäen des zeitgenössischen Flamencos Israel Galván und Niño de Elche.

www.tanzimaugust.de