://about blank ☆ United We Blank

Am Samstag gibt es ein klubbiges Lebenszeichen aus dem Berliner Underground, vom Klub ://about blank am Markgrafendamm.

Ab 19:59 Uhr kannst du dir Partyfeeling in deine Butze holen, denn das Team der queeren Szenelocation legt los mit „United we blank | never be alone again – digital blank birthday“: Klubmusik und auch der punkige Rattenchor (queer, alternativ und mit Spaß beim Gesang). Ein großer Streaming-Spaß, aber gepaart mit einem Schuss Melancholie:

„Kurz vor dem zehnten Jubiläum hat uns die Corona-Krise die Geburtstagskerzen ausgeblasen. Da, wo wir mit euch am nächsten Wochenende von Freitag bis in den Montagmorgen an nichts anderes glauben wollten, ist der rasende Stillstand dieser Tage besonders spürbar“, so das Team auf Facebook.

„Wo sonst an allen Ecken und enden gebastelt, geschraubt, hinaufgewuchtet und herausgeputzt wird, blühen in der Aprilsonne nur die fassungslos schönsten Pflanzen und Blumen, die unsere Garten-Crew in einer anderen, längst vergangenen Epoche ausgesät und angepflanzt hat.“

Trotzdem hoffen wir natürlich auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie mit all ihren Opfern und all ihrer Tragik. Und: #AllesGute zum 10. Geburtstag.

