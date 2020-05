„Fuck It, I Love It!“ ILIRA

× Erweitern Foto: J. Alexander ILIRA

Foto: M. Rädel Alle Farben Für Alle Farben sang ILIRA den Hit „Fading“

Warum nicht mal nur Pop-Art-Zeichentrick? Statt extrem glamouröser Settings und Filterorgien, setzt diese Wahlberlinerin bei ihrem neuen Video auf Comic und Pop-Art.

„Fuck It, I Love It!“ ist eine stimmungsaufhellende Nummer, die Lust macht, sich auf jemanden so einzulassen, dass man die während und aufgrund der Corona-Pandemie notwendigen Masken irgendwann weglassen will und auch kann ...

Ein kleines, kurzes und eingängiges Poplied über all die Grübelei, wenn man sich verliebt („Two Devils on your shoulder, but I want you closer“ ...), das durchaus das Zeug hat, ein queerer Szenehit zu werden. www.facebook.com/iliraa