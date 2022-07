Community, Sichtbarkeit, Stars und Shows

× Erweitern 28. Lesbisch-schwules Stadtfest Berlin 2022

Foto: M. Rädel Richard Schemmerer und Lars Deike, Lars präsentiert seine und Kunst anderer Künstler*innen auf dem Stadtfest

Dieses Wochenende ist das Stadtfest des Regenbogenfonds e. V. im queeren Traditionskiez DER Safe Space der sommerheißen Metropole Berlin. Mit dabei ist auch Lars Deike, der seine Kunst und Werke anderer Künstler*innen auf einem Stand vor dem Galerie-Café Brezel Berlin präsentiert.

Am 16. und 17. Juli ist es ab 11 Uhr so weit, das Stadtfest lädt ein. Auf der offiziellen Homepage wird umfassend informiert: „Täglich ab 11 Uhr präsentieren sich auf 20.000 m² in der Motz-, Eisenacher-, Fugger- und Kalckreuthstraße die sechs Stadtfest-Welten: Filmwelt, Politikwelt, Positivenwelt, Radiowelt, Sportwelt und Wellness- und Gesundheitswelt sowie das breite Spektrum lesbischer, schwuler, bisexueller und transidentischer Projekte, Vereine und Organisationen.“

Foto: M. Rädel AnnaKlatsche Anna Klatsche wird live auf einer der Bühnen zu bewundern sein

Wen wir hier schon trafen, wer mitmacht? Unter anderem Mann-O-Meter, Betty BücKse, Mataina, die AHA-Berlin, das Connection, der Hafen, das Romeo und Romeo und auch die Aids-Hilfen.

Der queere Kiez am Nollendorfplatz sorgt mit weit über 350.000 Besucher*innen aus der ganzen Welt für LGBTIQ*-Kultur in der Stadt: So gibt es unter anderem die Connection-Bühne mit House und Techno, die FrauenLesbenTrans*Bühne, Queere Medien mit einem Mix der queeren Kleinkunstszene und natürlich die Politik-Talkshow „Das wilde Sofa“ auf der „Stadtfestbühne“.

Zusammenkommen, um sich auszutauschen, zu informieren und zusammen ein Signal der Lebensfreude und Diversität zu senden. Sichtbarkeit macht Mut! www.stadtfest.berlin