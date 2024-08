Zweimal noch: „Horse Meat Disco“

× Erweitern Foto: M. Rädel Die Discokugel sei einst in Berlin erfunden worden, bei der „Horse Meat Disco“ hat sie also ein Heimspiel!

Silvester 2003, also ganz genau am 1.1.2004, startete die „Horse Meat Disco“ in London, im Januar 2009 ging die erste Party in Berlin über die Bühne. Im mittlerweile nur noch in der Erinnerung existierenden Tape Club am Hauptbahnhof (!). Doch „HMD“ war gekommen, um zu bleiben. 2024 ist allerdings erst mal Schluss.

„Am 14. September und 16. November werden die letzten regulären Horse-Meat-Disco-Berlin-Partys stattfinden“, verrät das Team via E-Mail. Aber für 2025 stehe etwas Besonderes an. Mehr wird da noch nicht verraten, aber #mensch blickt zurück.

„Wir haben unzählige unvergessliche Momente geteilt und auf unserem Dancefloor sind so viele Freundschaften und Beziehungen entstanden, die wir gemeinsam mit all den talentierten Menschen aufgebaut haben, die sich diesem Abenteuer angeschlossen haben ...“, so die Veranstalter*innen in der E-Mail an uns. „Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Partner von Horse Meat Disco London und an alle unsere Tänzer*innen, DJs, Künstler*innen und Crew-Mitglieder, die uns über die Jahre begleitet haben. Und nicht zu vergessen – unsere Freund*innen und Partner*innen im Prince Charles, einem Veranstaltungsort, den wir immer unser Zuhause nennen werden.“ Wir sind gespannt, was sich 2025 tun wird und freuen uns auf die beiden Partys im September und November. "Can't you feel the sound movin' through the ground? / Music makes the world go around. / You can't stop the music, nobody can stop the music!" **

14.9. und 16.11., „Horse Meat Disco“, Prince Charles, Prinzenstr. 85 f, U Moritzplatz, 23 Uhr, www.horsemeatdiscoberlin.com, horsemeatdisco.net

** Ein Zitat aus einem Top-10-Hit der Village People: „Can't Stop the Music“ 1980

