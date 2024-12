2025 SchwuZig beginnen

× Erweitern Fotos: Freepik, M. Rädel SchwuZ Freuen sich auf 2025: Destiny Drescher und Herr Croco

Der „NYE Ball“ von Jurassica Parka im SchwuZ freut sich am 31. Dezember ab 22 Uhr auf dich. Reinfeiern in das neue Jahr mit populären DJs, Walking Acts und einer NYE-Dragshow – was will #mensch mehr?

Angekündigt werden unter anderem DJ Herr Croco, TV-Dragueen Victoria Bacon (Bild rechts), Host Miss Pan Am DragAirlines (Rauschgold!) und DJ Vela. Eine Bitte hat das Team des 1977 gestarteten Klubs auf seiner Homepage noch: „Bitte lasst Taschen, Rucksäcke, Koffer, Flüssigkeiten und Feuerwerkskörper zu Hause“ – das ist doch leicht zu befolgen, oder?

31.12., „NYE BALL by Jurassica Parka – Silvester im SchwuZ“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22 Uhr

