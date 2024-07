23 Jahre „bump!“

× Erweitern Foto: M. Rädel DJ mikki_p und Destiny Drescher sorgen für die Musik

Expand Foto: M. Rädel ADES ZABEL EDITH SCHRÖDER Edith Schröder vermittelt durch Berliner Witz das Gefühl der Sorglosigkeit

Wir gratulieren zu über zwei Jahrzehnten Retro-Pop-Disco-High-Energy-Eurodance-Spaß im SchwuZ. Gefeiert wird das Jubiläum des einst am Mehringdamm gestarteten Vergnügens am 3. August ab 23 Uhr.

Dem Anlass entsprechen hat das SchwuZ-Team dann auch die DJs aus der LGBTIQ*-Community gebucht, die mit der Party wirklich etwas zu tun haben. Zum Beispiel Dragqueen Stella deStroy, DJ mikki_p, Dragqueen Rosetta Bleach, DJ derMicha und auch BKA-Stern Destiny Drescher. Der Host der Nacht ist die legendäre Edith Schröder – Bühnenstar und Neuköllner Original. Und in Neukölln, in der Rollbergstraße 26, direkt beim KINDL, ist der Klub ja auch zu finden. Worauf #mensch sich zudem freuen kann, wird vorab auf der Homepage der seit 1977 existierenden queeren Location verraten: „Wir tauchen ein in die Popkultur der 1970er und -80er, feiern die wilden 1990er und die Stars der Jahrtausendwende.“ Also womöglich all die Hits und Beats von Atomic Kitten, Technotronic, den Sugababes und auch von The Bee Gees & Amanda Lear! Eine Show soll es auch geben, Travestie mit unter anderem Magda von Pfeffer ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Stella deStroy Stella wird auflegen – und mit ihren Looks betören

