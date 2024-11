× Erweitern KI-Bild: SchwuZ

Give her all your luvin': Madonna steht wieder im Mittelpunkt. Die queere Partyszene feiert die US-Sängerin einmal mehr in Berlin.

Wir gratulieren dem Team des SchwuZ in Neukölln zum Geburtstag DER Ikonen-Party der Hauptstadt überhaupt. Das „Madonnamania“-Wiegenfest wird am 23. November zusammen mit der Party „Heaven Zürich“ begangen, los geht es um 22 Uhr. Angekündigt werden unter anderem Kaey, DJ Modeopfer, Klamydia von Karma, Absinthia Absolut (kleines Bild rechts) und Kenny Dee. Wir wünschen viel Spaß!

23.11., „24 Jahre Madonnamania in Heaven – Berlin Meets Zürich“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22 Uhr

