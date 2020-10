24 Monate „Male Nude Live Drawing Berlin“

Im November können zwei Jahre schwuler Kunst gefeiert werden: Daniel M. Schmudes Aktmalen feiert seinen Geburtstag.

Schon häufiger berichteten wir über dieses kulturelle Angebot des Fotografen und Vollblutkünstlers. 2020 wurde die Situation für den Kreativen aber ungleich schwerer: Die Corona-Pandemie hält die Welt im Griff. Aber Daniel M. Schmude achtet (jetzt) auf Abstände, Masken und Hygienevorschriften.

„Ich biete einen Aktzeichnen-Abend an, wobei das männliche Model in homoerotischen Posen (ganz so wie in meinen Fotografien) mit und ohne Accessoires posiert. Hiermit gebe ich allen Zeichnern der homoerotischen Kunst die Möglichkeit und Herausforderung, mit Männermodellen zu arbeiten. Nur das Model ist bar jeglicher Kleidung.“