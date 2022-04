25 Jahre LFCD e. V. und 30 Jahre BUNKER

× Erweitern Foto: C. Lorenz, Dresden Pup Play, LFCD

LFCD

Wir gratulieren zu diesem schwulen Doppelgeburtstag! Die Männer vom Leder- und Fetischclub Dresden e. V. und das Team vom BUNKER feiern jahrzehntelangen Community- und Partyerfolg.

Und das wird vom 20. bis zum 22. Mai groß in Dresden gefeiert: „Los geht’s Freitagabend bei uns im BUNKER, Samstag gibt’s tagsüber eine große Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus, und das Highlight wird die große Fetischparty am Samstagabend ab 21 Uhr im Klub Arteum, in dem bis zu 800 Leute feiern und Spaß haben können. Dort gibt es eine Lounge-Zone, einen Dancefloor mit drei DJs und einen Cruising-Bereich“, so David Zastrow vom LFCD via E-Mail. „Sonntag lassen wir dann alles bei einem ausgiebigen Brunch ausklingen, und abends gibt’s noch die Abschlussparty im BUNKER.“

Foto: C. Lorenz, Dresden LFCD, Sportswear

Über die Geschichte des Klubs und der Location erzählt er auch etwas: „Bereits 1991 hat sich eine Gruppe innerhalb der Aids-Hilfe Dresden in den Kellerräumen der Aids-Hilfe getroffen und somit wurde der BUNKER, unser Vereinslokal, geboren. Der Leder- und Fetischclub Dresden e. V., früher nur Lederclub Dresden e. V., wurde 1996 gegründet, 1997 sind wir dann in unseren neuen BUNKER in die Dresdner Neustadt gezogen.“ Schwule Fetische aller Art haben hier ein Zuhause gefunden: Sportswear, Leder, Gummi und Neopren, Pup Play, Scally, aber auch Unterwäsche, Bären und Workwear ... geburtstag.lfc-dresden.de