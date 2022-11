25 vegane Produkte

× Erweitern Foto: www.istockphoto.com/vgajic SchwuleWeihnachten

Foto: LUSH LUSH

Die Adventszeit wird zur Wellnesszeit, die Vorfreude auf Weihnachten ein Genuss für jede Pore. Richtig gelesen, Pore. Immerhin geht es hier um beste Kosmetik- und Wellnessprodukte aus dem Hause LUSH. Und die (queere) Company brachte unlängst ihren „Adventskalender 2022“ auf den Markt.

Eine fette, bunte Box, ein weihnachtliches Trumm, das dir oder dem/der Beschenkten die Adventszeit mehr als nur versüßen wird. Und dem Körper Gutes tut!

„Der von ARTHOUSE Unlimited designte Kalender ist mit einer bunten Auswahl an Produkten bestückt und enthält Bestseller, exklusive Retro-Produkte und exklusive Adventskalender-Produkte“, so das Team von LUSH via E-Mail an uns. Das britische Kosmetikunternehmen macht wirklich alles richtig, denn auch die Verpackung schadet nicht: Sie besteht aus 100 % recyceltem Karton und das Band wird zu 100 % aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Wunderbar! www.lush.com