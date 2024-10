30 Jahre Café Fatal

Expand Ikenna Ikenna Benéy Amaechi

Wir gratulieren zu drei Jahrzehnten Tanz- und Nachtkultur. Und ganz anderer Musik, ist die LGBTIQ*-Community Berlins doch sonst fest in der Hand von Pop, Disco, House und Techno.

Aber hier im SO36 bekommt #mensch Schlager und Deutschpop in „einer einzigartigen Mischung aus Ballroom und Disco“, wie Monique King vom SO36 via E-Mail an uns verrät. Entstanden sie das Café Fatal „als Winter-Ausweichort für die Künstler*innen & Artistinnen des Bauwagenplatz Schwarzer Kanal, anfangs noch mit Übertragung der Lindenstraße“, fährt sie fort. „Schnell wurde das Café Fatal immer angesagter. In den späten 90er-Jahren war das Café Fatal die beliebteste Party Berlins (…). Damals fand das Fatal, wie es liebevoll genannt wird, noch regelmäßig jeden Sonntag statt und zog Menschen aus aller Welt an. Mittlerweile hat sich eine eingefleischte Community um das Café Fatal gebildet, auch wenn es aus verschiedenen Gründen nicht mehr regelmäßig stattfindet, ist es nicht minder beliebt.“ Das Jubiläum wird am 9. November ab 18 Uhr begangen, „wie früher üblich mit einem Tanzkurs“, danach legen unter anderem die singende Dragqueen Ikenna Benéy Amaechi, DJ Harry, Uwe, Frank, Monique höchstpersönlich und DJ Der Micha los. Wir wünschen viel Spaß und freuen uns auf die nächsten 30 Jahre! www.so36.de

