30 Jahre Dan

× Erweitern Foto: M. Rädel Regisseur und Provokateur Tim Lienhard und Dan

Foto: M. Rädel Dan bei Chantals House of Shame 2016 Dan im BASSY, einst einer der letzten Klubs im Prenzlauer Berg

Ein Klubber und Veranstalter, der vor Corona wirklich überall unterwegs war: Dan Reffesch. Egal ob im KitKatClub, im „Irrenhouse“, im SchwuZ oder bei Chantal, Dan war da.

Der Mann von Dragqueen Allucard feiert heute sein Wiegenfest, wir gratulieren dem (einst) Umtriebigen zu drei Jahrzehnten queerer Sichtbarkeit!

Mittlerweile unterstützt Dan seine Liebe Allucard vor allem bei dessen Projekten. So haben die beiden zum Beispiel gemeinsam einen Perücken-Shop am Start, Bichin Wigs.

Am Samstag wollen Bianca Fox und Oshri bei „RECONSTRUCT – In Love We Trust“ von Lars Deike und Richard Schemmerer für Dan ein Geburtstagsständchen singen, so Lars auf Facebook. Wir sind gespannt ...

www.facebook.com/BICHINWIGS

× Erweitern KlubKids Chantal Dan Allucard und sein Dan

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantal Dan Ziemlich gute Feierqueers: Chantal und Dan

× Erweitern Foto: M. Rädel REVOLVER BERLIN Candy Boy Dan KitKatClub Foto: M. Rädel Im KitKat arbeitete Dan als „Candy Boy“