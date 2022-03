Frühlingsfrisch wieder da: „Chantals House of Shame“

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, 2021 Gastgeberin Chantal und ihre gute Freundin Katy Bähm, beide spendeten und sammelten für Flüchtlinge aus der Ukraine. Vorbildlich!

Hooray! Hooray! Gastgeberin Chantal öffnet wieder die Pforten zum Suicide Circus auf dem RAW-Gelände im Friedrichshain zu ihrer Party „Chantals House of Shame“. Reingefeiert wird in den 1. April, wer will, kann also nachts noch mit Scherzen glänzen.

Die Party ist seit 1999 eine wichtige Konstante im queeren Szenekalender Berlins, ein Ort des Austauschs unterschiedlicher Kulturen, Subkulturen, Bubbles und Szenen. Zum House und Discobeat kommt hier ins Gespräch, was sich sonst nicht trifft. Daher ist es ganz wunderbar, dass nach einer viel zu langen (erneuten) pandemiebedingten Pause einer der populärsten LGBTIQ* Safe Spaces der Hauptstadt wieder am Start ist. Und bald kann man die Nächte auch wieder unter freiem Himmel in den zwei Klubgärten genießen ...

Ab 31.3. immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23:15 Uhr, www.instagram.com/chantalshouseofshame