44 Jahre SO36 mit dem Rattenchor

Maria Psycho (links im Bild) und Andreas Schwarz (rechts außen) gehören zu den Künstler*innen, die wir schon im SO36 trafen

Und nicht nur diese musikalischen Queers legen am 12. August in der Oranienstraße in Kreuzberg los. Angekündigt werden auch Anti Corpos, Neulaerm, DJ ED Raider, DJ Emperor und Sedlmeir.

44 Jahre, wir gratulieren! Über das anstehende Wiegenfest verrät das queere Team der queeren LGBTIQ*-Community-Klub-Institution: „Am 12.8. feiern wir 44 Jahre SO36 und vor allem die Tatsache, dass es uns überhaupt noch gibt, trotz 2,5 Jahren Pandemie, Gentrifizierung, Kapitalismus und der Gesamtscheiße“. Ja, Berlin behandelt seine Avantgarde, den kreativen und auch für die Stadt so wichtigen Underground so mies wie seine Stadtbäume.

Doch #mensch hat zumindest die Möglichkeit, auf sich und seine Belange aufmerksam zu machen. Und das passiert am 12.8. mit einer Kundgebung für den Erhalt bezahlbarer Kultur, Redebeiträgen, Getränken und Konzerten. „Und ab 22 Uhr stoßen wir dann gemeinsam im SO36 an! Auf 44 Jahre SO36 – 44 Jahre gemein und nützlich.“ Alles Gute und auf die nächsten (mindestens) 44 Jahre!

Über das SO36: Ende des 19. Jahrhunderts als „Restaurationsladen“ erbaut, ist seit August 1978 mehr als nur ein queerer Klub oder eine Punk-, Absturz- und Konzert-Adresse. Im „ESSO“ in der Oranienstraße 190 werden damals wie heute Polit- und Soli-Aktionen und alternative CSDs geplant und (v)erarbeitet, queere Projekte unterstützt und queeres Leben gegen religiösen oder politischen Fanatismus verteidigt. Hier wirkten und feierten schon New Order, Wolfgang Müller, Kippenberger, Nina Hagen, The Cure, Die Ärzte und auch DJ mikki_p.

12.8., „44 schräge Jahre SO36 – 44 Jahre gemein und nützlich“, SO36, Oranienstraße 190, U Kottbusser Tor, 18 Uhr, Party ab 22 Uhr, www.so36.com