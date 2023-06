45. CSD Berlin – Lutz bekommt den SoSA

× Erweitern UPDATE 2.6.23: Die Route 2023 steht fest – siehe Grafik

Lutz van Dijk

Die Route der für den 22. Juli mit einer halben Million Teilnehmer*innen angemeldeten CSD-Demo startet an der Leipziger Straße, führt vorbei am Bundesrat, Potsdamer Platz, Schöneberg und Nollendorfplatz zur Siegessäule und endet auf der Straße des 17. Juni. Die Abschlusskundgebung findet traditionell am Brandenburger Tor statt.

Der Berliner CSD e.V. vergibt dort den Soul of Stonewall Award 2023 in verschiedenen Kategorien. In der Kategorie „Internationale Grasroot Persönlichkeit“ wird Angel Maxine ausgezeichnet, die als trans Musikerin und Aktivistin aus Ghana für ihre Kampagne #killthebill und ihren Einsatz für Wahrnehmung und Menschenwürde geehrt wird. Dr. Lutz van Dijk erhält den Preis in der Kategorie „Aktivistisches Lebenswerk“ für seine Rolle als Historiker und Mit-Initiator einer Petition zum gesonderten Gedenken queerer Menschen im Bundestag.

Das lesbische Kollektiv „Butch Barfly’s“ wird mit dem Award für das „Berliner Gemeinschaftsprojekt“ ausgezeichnet, da es mit alternativen Formaten für einen entspannten und sicheren Raum sorgt, der generationsübergreifend die Berliner Butch-Szene anspricht. In der Kategorie „Internationale Persönlichkeit im Kampf für Sichtbarkeit & Solidarität“ wird die European Pride Organisers Association (EPOA) zusammen mit ihrer Präsidentin Kristine Garina geehrt, da der Verband sich unter Garinas achtjähriger Präsidentschaft für ein ausgeglichenes Verhältnis und Sichtbarkeit der osteuropäischen Prides eingesetzt hat