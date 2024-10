Woohoo! 47 Jahre SchwuZ werden gefeiert

Im Oktober wird diese queere Berliner Institution 47, Mitte November wird das gefeiert. Und zwar am 16.11. von 23 bis 8 Uhr morgens!

Auf seiner Homepage freut sich das Team schon drauf und verrät: „Unter dem Motto We Are Family feiern wir {…} unseren großen Geburtstag mit einem {…} queeren Fest. {…}. Um 2 Uhr liefert euch die Crème de la Crème des queeren Dragnachwuchs-Universums eine fabulous Jubiläumsshow: Was genau passiert, bleibt bis dahin geheim – lasst euch also überraschen!“