Gretchen: 5 Jahre „BLACKWEEKEND“

Im eigentlich weiß-kalten Wintermonat Januar wird es schwarz in Berlin. Warum? Nun, es steigt das „BLACKWEEKEND“, das über ein ganzes Wochenende lang verschiedene Aktionen, Happenings und Veranstaltungen für Männer bietet, die es kerlig und ledrig mögen. Wir gratulieren zum fünften Wiegenfest!

Der Veranstalter Olaf Hartmannsgruber freut sich: „Die Liste der Partner, die das BLACKWEEKEND unterstützen, kann sich sehen lassen. Darunter sind nicht nur Berliner Unternehmen und langjährige treue Supporter wie BRUNOS, Leathers oder StarkeZigarren, sondern zunehmend auch nationale und internationale Brands, die hiermit auch die Flagge für unsere Ledercommunity hochhalten. Denn auch auf vielen Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter erfährt der internationale Ledermann über das aktuelle BLACKWEEKEND Programm in Berlin.“

Freuen kannst du dich auch auf klubbigen Tanzspaß! Denn am 6.1.2023 steigt – eingebettet in das „BLACKWEEKEND“ – die Party „TESTOSTERONE“ im Kreuzberger Klub Gretchen am Mehringdamm.

5. – 8. Januar 2023, „BLACKWEEKEND“, www.male.space