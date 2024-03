50 Jahre Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft

× Erweitern Foto: Praunheim Memories / R. Schittko Rosa von Praunheim „Ich wünsche der AHA einen guten runden Geburtstag! Ich war zu Gast beim Film-Abend von Gaby Tupper Trash Goddess in Film, die schon seit vielen Jahren mit viel Enthusiasmus und Liebe zum Film auf ihr Talk-Sofa in der AHA einlädt, auf dem auch schon geschätzte Kolleg*innen wie Zazie de Paris und Kai Schumann oder mein Lebenspartner Oliver Platz genommen haben. Wunderbar, dass es solche Angebote für die Community gibt!“ Rosa von Praunheim (Bildmitte)

Foto: M. Rädel „Als die AHA gegründet wurde, war ich 14 Jahre alt und hätte davon geträumt, auch in der ferner Provinz zu einer solchen Initiative zu finden. Herzlichen Glückwunsch und weiter so!“ Tim Lienhard

Wir gratulieren allen Aktivist*innen und Mitarbeiter*innen, Künstler*innen und Mitmachenden zu fünf Jahrzehnten Community- und LGBTIQ*-Wirken. Danke für alles!

Im März 1974 bekam die Community endlich eine Anlaufstelle: Die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft wurde aus der Taufe gehoben. Hier konnten ab dem 19.3.1974 Homosexuelle über den Verein Interessen- und Hobbygruppen sowie AGs ins Leben rufen und miteinander in Kontakt treten. Schnell etablierte sich die AHA und die Vereinszeitung AHA-Info erschien. Der Verein engagierte sich auch in der Politik, brachte unter anderem 1979 einen Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes in Umlauf.

Seitdem hat sich viel getan, 1989 zog man an den Mehringdamm, das Schwule Museum folgte, der Klub SchwuZ kam dazu: Der Kiez wurde szeniger, homosexuelles Leben auch öffentlich bemerkbar. Sportgruppen wurden gegründet, Mottopartys und Theaterstücke gefördert und hier erfolgreich auf die Bretter und Tanzböden gebracht. Die AHA war eine feste Größe im Stadtleben geworden. 2010 ging es für die AHA nach Schöneberg, in die jetzigen Räume auf der Roten Insel. Die „Hauptveranstaltung“ des 50. Geburtstags wird das Stück „AHA – Das Musical: Zwischenstop 50“ von und mit Paula von Portien, präsentiert von Mimi Milano am Samstag, den 23. März (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt frei). www.aha-berlin.de

× Erweitern Foto: M. Rädel Amanda Cox „50 Jahre politische, tragische und transvestitische Bühne. Die AHA ist so ein wichtiger Teil der Berliner Community und wird hoffentlich für viele neue Talente und Politiktunten weiter eine Bühne sein. Bleib so einzigartig, du Geile!“ Amanda Cox

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame „Wünsche weitere Jahrhunderte fruchtbares Schaffen– die AHA als unkomplizierter, barrierefreier Anlaufpunkt von unschätzbarem inspirativem Wert für die queere Subkultur – hoch soll sie leben – dreimal hoch!“ Andreas Schwarz (links im Bild)

× Erweitern Stefan Merkt „Einfach großartig, dass Ihr in dieser schnelllebigen Zeit Eueren 50. Geburtstag feiern könnt. Unvergessen bleibt mir Euer tolles Terrassenfest im August ... Zum Jubiläum die allerbesten Glückwünsche – macht weiter so!“ Stefan Merkt

× Erweitern Foto: M. Rädel „Eine bewegte Berliner Institution, die AHA Berlin wird 50!. Das sind vor allem 50 Jahre EHRENAMT, denn im Gegensatz zu anderen queren Vereinen und Gruppen die sich verändert haben , stemmen die Menschen in der AHA ihre Aktionen immer noch in ihrer Freizeit! Meinen großen Respekt dafür und Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum!“ DJ Modeopfer

× Erweitern Foto: M. Rädel Lars Deike, Merkel, Putin und Pup Play „50 Jahre WOW, es tut gut, dass queere, gemeinnützige Projekte so viele Jahre unsere Community mitprägen, begleiten und stärken! Danke!“ Lars Deike

× Erweitern Foto: M. Rädel „Wir haben alle von Vera gelernt …Danke an die AHA für alles!“ Betty BücKse