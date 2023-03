Techno-Platten ☆ Neukölln

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Eine leckere Chai-Latte mit Hafermilch

Ein Techno-Vinyl-Shop mit Café und etwas Mode. Klingt nach harter Gentrifizierung, ist aber eine feine Adresse, um sich mit ravigen Vinyls einzudecken, sie am Plattenspieler zuvor anzuhören und um ausgewählte T-Shirts einzukaufen.

Und um sich etwas zu gönnen, etwa, wenn #mensch zuvor auf dem Wochenmarkt an der schönen und mit einem naturnahen Garten ausgestatteten Genezarethkirche eingekauft hat.

Der Plattenladen, das Café 60 waves am Herrfurthplatz 8 in Neukölln ist eine sichere Anlaufadresse, wenn du aktuelle oder kommende Klubhits auf Vinyl erhalten willst. In Holzboxen ordentlich einsortiert findest du nach Genre geordnet jede Menge. Und auch Scheiben für 1-Euro – hochwertige Bückware. Zwei Plattenspieler stehen bereit, die Kompositionen anzuhören, natürlich mit Kopfhörern ausgestattet und mit Blick auf das bunte und laute, mitunter schmuddelige und turbulente Treiben auf den Straßen Neuköllns. 60waves.com