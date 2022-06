72 Stunden „Reflex Festival“ & „Pornceptual“

× Erweitern Foto: M. Rädel Pornceptual Die Zwillinge Chris und Eric Phillips von „Pornceptual“.

Pornceptual

Die Teams des Klubs ELSE und der Kulturstätte Alte Münze tun sich mit angesagten DJs, Acts und „Pornceptual“ zusammen, um beim „Reflex Festival“ vom 3. bis 6. Juni zu energetischer elektronischer Musikkultur einzuladen.

Angekündigt werden unter anderem Künstler*innen wie Cassie Raptor, Christoph Faust, DJ Hyperdrive, Future.666 sowie Métaraph und Shaleen. Die queere Truppe von „Pornceptual“ ist mit bei den Showcases dabei.

Los geht es am 3. Juni zeitgleich in der ELSE und in der Alten Münze, beide Locations sind mit Shuttles verbunden. 72 Stunden kann hier Avantgarde-Techno, Minimal, Elektro und Underground de luxe genossen werden. Alle Informationen findest du hier: reflex-festival.de

Über „Pornceptual“: Seit 2013 wird bei diesem Berliner Happening queere Erotik zur Kunst, unterschiedlichste LGBTIQ*s tanzen zusammen mit Models wie Pierre Emö zu avantgardistischen Beats und immer gibt es eine erotische Performance oder queere Installation. 2020 schaffte es „Pornceptual“ in die Nachrichten, als die Polizei eine Veranstaltung aufgrund von (angeblichen) Verstößen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auflöste. pornceptual.com