Anton Rubtsov und Alina Stiegler drehen

× Erweitern Foto: © rbb / Elliott Kreyenberg 1_Dreharbeiten_Die_Raaben_und_das_tote_Maedchen Anton (Anton Rubtsov) und Tonja Raabe (Alina Stiegler) ermitteln als Geschwisterpaar

Expand Foto: M. Rädel Wald, Moos, Brandenburg Die düsteren Forste Brandenburgs sind eine ideale Kulisse

Wir Deutschen lieben Krimis. Und das obwohl bei uns etwa 300 Menschen pro Jahr durch einen Mord ums Leben kommen. Doch scheinbar bekommt das Publikum nicht genug vom Ermitteln, von Straftaten, die aufgeklärt werden.

2025 kommt nun ein neuer Film, der in menschliche Untiefen eintauchen wird, der Arbeitstitel ist „Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben und das tote Mädchen“. Gerade wird gedreht und zwar in Senftenberg, in Frohnau, der Lausitz und Berlin. Im Zentrum des Film stehen, der Titel verrät es, Kriminalkommissar Anton Raabe und seine Schwester Tonja Streifenpolizistin in Senftenberg (die Rollenverteilung ist (leider) recht klassisch)). Wir sind gespannt!

„Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben und das tote Mädchen“ (AT) ist eine Produktion der MOOVIE GmbH (Produzenten: Heike Voßler, Karsten Rühle) im Auftrag der ARD Degeto Film und des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für die ARD.

