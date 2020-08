Ab 15 Uhr wird es B:EASTig!

Foto: ck Magdalena Club

Am Samstag kann man mit DJs wie Maringo und Asaf Dolev und viel, viel Techno in der Magdalena am Osthafen unter freiem Himmel das Leben feiern.

Das Team der B:EAST plant in der legendären Adresse in Alt-Stralau 1 – 2 zwischen 15 und 22 Uhr eines der ersten Open Airs in Berlin in Corona-Zeiten. Frischluft wird es geben, auf Masken, Abstand und Hygiene wird geachtet werden – ihr müsst aber mitmachen ...

Foto: M. Rädel Oliver Mohns polygon Oliver Mohns ist einer der Veranstalter

Zusammen Musik erleben, Bass Drums spüren und gemeinsam dem DJ zujubeln, das macht glücklich und sorgt für Endorphine. Techno im Freien ist ja schon seit den 1980ern und den ersten (damals illegalen) Raves und Acid-House-Partys eine feine Sache. Back to the roots!

Angekündigte DJs für den 15. August sind neben den bereits erwähnten Maringo und Asaf Dolev noch Zusan, Chris Bekker und KAIN. Hier geht es zur Veranstaltungsseite.