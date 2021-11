Božo Vrećo in der Passionskirche

× Erweitern Foto: S. Šašivarević Božo Vrećo

Foto: M. Rädel Jesus, Kirche, Glauben Kirchen sind Stätten der Kunst

Die Kirche am Marheinekeplatz in Kreuzberg-Friedrichshain ist schon immer Ort der Kunst und der Kultur. Besonders queer wird es einmal mehr Ende November in der Passionskirche, wenn der/die queere Sänger*in Božo Vrećo auftritt.

Am 27. November wird Božo Vrećo aus Bosnien-Herzegowina hier live mit seinem Sevdah-Gesang zu erleben sein. In seiner/ihrer Heimat ist der Rock- und Barttragende ein queerer Musiksuperstar und vor allem bekannt für seine genderfluide Optik. Aber auch theys Innenleben und Ansichten sind nicht-binär. „Ich bin ein Mann und eine Frau im selben Körper, ein Tenor und ein Sopran“, verriet Božo Vrećo den Kollegen der Süddeutschen Zeitung dazu. Wunderbar!

Zu den prominenten Fans gehört übrigens auch DIE singende Dragqueen aus Österreich, Conchita Wurst. Ob sie am 27. November im Publikum der Passionskirche, einer evangelischen Kirche – sie wird neben Gottesdiensten auch für Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen genutzt –, sitzen wird? La Wurst ist ja durchaus häufig in Berlin anzutreffen ... Mehr Informationen zum Konzert findest du hier: bozovreco.com