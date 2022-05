Verlosung! „Chromatica x Future Nostalgia“

× Erweitern Fotos: Universal Music Chromatica x Future Nostalgia Lady Gaga und Dua Lipa: starke Künstlerinnen

Foto: Enrico Datu Berry E. Hollywood Tramp

Der Blogger und Veranstalter, DJ und unterhaltsame Queer Hollywood Tramp aus Hamburg startet nun auch in Berlin partytechnisch. Los geht es am 28. Mai im Gretchen in Kreuzberg am Mehringdamm – Pierre Daily aus Hamburg ist mit am Start.

Der Partyname „Chromatica x Future Nostalgia“ macht es sofort klar, hier stehen Dua Lipa und Lady Gaga im Zentrum des Interesses (wer es nicht weiß, so heißen die aktuellen Chart-Alben der Künstlerinnen).

Die eine ist eine der Ikonen der Nuller, landete besonders zwischen 2008 und 2013 Pop-Hit auf Pop-Hit: Lady Gaga. Die andere ist aktuell extrem präsent in den Charts: Dua Lipa. Beide Künstlerinnen machen ihr Ding, scheuen sich nicht, mal eine Bauchlandung hinzulegen oder Neues auszuprobieren. Wie gemacht, um Queers zu inspirieren, das wird Ende Mai gefeiert. Wir verlosen hier auf Instagram Gästelistenplätze!

28.5., Chromatica x Future Nostalgia, Gretchen, U Mehringdamm, 23:55 Uhr