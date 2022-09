Seit über zwei Jahrzehnten ist die „bump!“ ein Dauerbrenner in der Berliner LGBTIQ*-Community und erfreut mit alter Musik die jungen und junggebliebenen Herzen.

DJ mikki_p und seine DJ-Freund*innen, die feiern am 1. Oktober einmal mehr die poppige Vergangenheit. Ein bisschen Eurodance und Disco kommen natürlich auch vor, eben alles, was den Queers und Diven auf den Tanzflächen, an den Bars oder in der Lounge Spaß macht.