Kulturplattform und Begegnungsstätte

Vor zwei Jahrzehnten eröffnete die Galerie Friendly Society Berlin am Zionskirchplatz, nach kreativer Pause und Dornröschenschlaf ist sie nun wieder am Start.

Via E-Mail verrät Gregor Marvel dazu: „How Crazy is THIS ... Ich habe vor einigen Tage erst begriffen, dass wir ja 2023 haben und 2003 die Friendly Society aus dem Nichts, meiner Idee und ganz viel Mut sowie unermüdlichem kreativen Überlebensgeist geschaffen haben ... Über die Jahre haben wir ohne Förderungen überlebt und sind nach der schlimmen deprimierenden Covid-Phase nun wieder zum Auferstehen bereit. Mit frischem Wind, innovativen neuen Partnern.“