Neun Jahre „Pornceptual“

× Erweitern Foto: M. Rädel Pornceptual

Foto: Andrea Galad „Eros + Thanatos“ Pornceptual

Wir gratulieren dem immer provokanten, immer kreativen und wunderbar queeren Happening „Pornceptual“ zu neun Jahren Kunst und Queerness. Gefeiert wird am 13. August ab 23 Uhr in der Alten Münze in Berlin-Mitte.

Gut geschützt durch dicke Mauern und viele, viele Baustellen steigt hier am – sehr schönen – Molkenmarkt 2 DAS Event der kunstliebenden und für (fast) jeden Fetisch offenen Community.

Schon seit 2013 wird bei „Pornceptual“ zum Teil recht explizite Erotik zur Kunst, sei es via dem Stilmittel der Fotografie, etwa bei Andrea Galad (Bild rechts), durch aufgeladene Performances oder Malerei und Installation. Während der ersten Welle der Corona-Pandemie 2020 schaffte es „Pornceptual“ zudem in die Nachrichten, als die Polizei eine Veranstaltung aufgrund von (angeblichen) Verstößen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auflöste – und besorgte Bürger fleißig auf Social Media debattierten, ohne jemals dort gewesen zu sein.

13.8., „Porn by Pornceptual – 9th Year Anniversary“, Alte Münze, Molkenmarkt 2, S+U Alexanderplatz, 23 Uhr