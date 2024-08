„SLUTHOUSE“ mit DJ Paderkid

× Erweitern Foto: M. Rädel Ein populärer Wahl-Berliner aus Paderborn: DJ Paderkid

Expand Foto: www.schwuz.de Die Berlin Bruisers wurden 2012 gegründet und sind ein schwuler und integrativer Rugby-Club, der auch abseits der Sportwelt für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgt. Im SchwuZ werden sie tanzen ...

Am 23. August wird es erotisch im SchwuZ in der Rollbergstraße 26 in Neukölln. Denn ab 23 Uhr öffnen sich dort die Pforten zum „SLUTHOUSE – Maskenball“.

DJs wie Jewels, Francis, Paderkid (Bild oben) sowie Sergio Wow sorgen für Hits und Beats der besonderen Sorte, denn gespielt werden soll nur „Slut Pop und 90s Disco Hoe House“, wie der Klub auf seiner Homepage dazu verrät. Mit am Start ist auch das queere Berliner Rugby-Team The Berlin Bruisers! Stichwort Maske: Du hast keine? Das sei kein Problem, so das Team vom SchwuZ, denn „Masken gibt’s auch am Einlass gegen Spende“.

23.8., „Sluthouse“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr