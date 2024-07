„SPACE TRAX“ – Feier im Berghain

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Expand Foto: M. Rädel Schon seit den 1990ern verzückt Trance die Massen

Wir gratulieren! Philipp Drube (seine DK-Karriere begann einst in Hamburg!) und Frank Heise (wirst du womöglich aus dem ://about blank kennen) feiern am Donnerstag den fünften Geburtstag ihres Labels Space Trax.

Das auf sphärischen Techno und Trance spezialisierte Label tut dies auch ganz stilecht im Berghain, DER Berliner Adresse für alle, die auf elektronische Musik mit einem ordentlichen Wumms in einer ordentlich großen Halle stehen. Mit dabei am 18. Juli sind ab 22 Uhr unter anderem auch die dänische Produzentin Xuri aka Parietal Eye und L-3P. Gut zu wissen: 2024 wird das Berghain (Am Wriezener Bhf., S Ostbahnhof) süße zwei Jahrzehnte alt. Auch da gratulieren wir. Erneut.

