ABBA & Boney M. – Stars in Concert

Ein Bild von der Show von 2023

Zwei Pop-Bands, die in den 1970ern und 1980ern weltweit Erfolge gefeiert haben. Bei ABBA gab es 2021 ein erfolgreiches Comeback, bei Boney M. zwar keine neue Musik nach der Trennung, aber einzelne Musiker’innen sind und waren erfolgreich auf Tour.

Hier bei „A TRIBUTE TO ABBA & BONEY M." im Estrel Showtheater (Sonnenallee 225) bekommst du aber das Gesamtpaket an Pop, Glamour und Disco in einer Show, diese läuft vom 25. Oktober bis 24. November – ein Muss für Liebhaber*innen von Liedern wie „Daddy Cool", „Mamma Mia" und „Rivers of Babylon" und „Dancing Queen"!

ABBA

Über ABBA: Die vier Künstler*innen Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog beeinflussten mit Klassikern wie „Dancing Queen“ und „Lay All Your Love on Me“ zwischen 1972 und 1982 nachhaltig die weltweite Musikwelt. In den ersten zehn Jahren ihres Bestehens erreichte jedes der neun veröffentlichten Alben, auf denen meist ein Lied von Björn und Benny gesungen wurde, Platz 1 der Charts. Das Kunststück wurde 1992 mit den Alben „Gold 1+2“ wiederholt. Ausgelöst wurde diese neuerliche ABBA-Mania durch die Filme „Priscilla – Königin der Wüste“ und „Muriels Hochzeit“ sowie zuvor durch die Cover-EP „ABBAesque“ von Erasure. Die Pop-Band ABBA aus Schweden inspirierte Stars wie Madonna, Kylie Minogue, Ace of Base, Cher ** und MIKA. Schier endlos erscheint die Liste der Erfolge: „Take a Chance on Me“, „Waterloo“, „Knowing Me, Knowing You“ oder auch „Super Trouper“, „The Day Before You Came“, „S.O.S.“, „Voulez-Vous“, „Summer Night City“ und „The Winner Takes It All“ sind nur einige der Hits. 2021 meldeten sich die vier Skandinavier*innen mit dem Album „Voyage“ und Welthits wie „Don't Shut Me Down“ (Platz 1 in unter anderem Schweden) und „I Still Have Faith in You“ (Top 3 in u. a. Deutschland) für ein weltweit gefeiertes Comeback zurück. „Voyage“ erreichte Platz 1 fast überall auf der Welt! Es folgten Konzerte mit ABBA-Avataren und Live-Band in London.

** Inspiriert durch den Erfolg des „Mamma Mia!“-ABBA-Musicals und des gleichnamigen 2008er-Films, wirkte Cher 2018 beim zweiten Film mit – und coverte sich fleißig durch den ABBA-Katalog.

Boney M. 1986: Ihr Abschiedsalbum „The Best of 10 Years" erreichte Platz 3 der Charts

Über Boney M.: 1975 gegründet, 1985/86 aufgelöst, dazwischen nonstop Hits wie „Daddy Cool“, „Sunny“, „Ma Baker“, „Gotta Go Home“ sowie „Malaika“, „Rivers of Babylon“ und „Felicidad (Margherita)“. Das von Frank Farian (La Bouche, Milli Vanilli, No Mercy, Eruption …) erschaffene Projekt bestand aus zwei wirklichen Sängerinnen (Liz und Marcia), einem Tänzer (Bobby), Frank Farians Stimme, einem Model (Maizie) – und zwischen 1982 und 1986 noch aus einem zusätzlichen Sänger (Reggie, er sang unter anderem den Welthit „Kalimba De Luna“). Heute touren noch einige Revival-Bands erfolgreich um die Welt, auch schaffen es Remixe und Compilations immer wieder in die Charts – fast jedes Jahr zum Beispiel ihr Weihnachtsgospel „Mary's Boy Child/Oh My Lord“. 2021 landete ein Remake von „Rasputin“ auf Platz 1 diverser Hitlisten, 2022 erreichte ihr Best-of-Album „The Magic of“ die Top 10 der deutschen und österreichischen Charts.

