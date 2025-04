„ABBA Tribute Show“ im SchwuZ

× Erweitern Fotos: Universal Music, M. Rädel ABBA Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog – ABBA

Als der Klub SchwuZ 1977 an den Start ging, waren ABBA schon einige Jahre eine feste Größe in den internationalen Charts.

Und ihre Hits wie „Honey, Honey“, „Dancing Queen“, „Super Trouper“ und „Don't Shut Me Down“ werden bis heute genau dort auf die immer wieder begeisterten Besucher*innen abgefeuert. Grund genug also, den vier Schwed*innen mit einer Show ein unterhaltsames Danke zu schenken. Und das passiert am 3. Mai im Rahmen der Retro-Party „bump!“. Die quirlig-queere Party beginnt um 23 Uhr, die knallige Show von Sam Day, Juicyca, Lola Limonero und Yenny Stark dann im Laufe der Nacht ... Auch angekündigt werden die Dragqueens Stella deStroy und Jewels.

3.5., „bump! Back in Time“, SchwuZ. Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

