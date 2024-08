Sommer in der Stadt – ://about blank

× Erweitern Foto: M. Rädel

Ab in den „:// CLUBGARTEN“, wenn das Wetter passt! Der Klubgarten des ://about blank ist vor allem an heißen Hochsommertagen ein Muss! Los geht es am 25. August um 14 Uhr.

Musikalisch unterfüttert wird dein kleiner Wochenendsonntagsausflug von unter anderem DIWA, A:TOK und S.RA. Herrlich undergroundig und doch so populär, denn diese Klubadresse gibt es tatsächlich schon fast 15 Jahre!

Gegründet wurde das ://about blank 2010 als Technoklub und Kulturzentrum „mit linkem Selbstverständnis“. Die Adresse am Markgrafendamm 24c soll ein Ort sein, „an dem sich alle Menschen unabhängig von ihrem Aussehen, ihren Vorlieben, ihren Herkünften, Identitätskonzepten oder körperlicher Konstitutionen willkommen fühlen und eine wundervolle Zeit verbringen können. Sehr, sehr gerne.

25.8., „:// CLUBGARTEN – HAVE IT ALL“, ://about blank, Markgrafendamm 24c, S Ostkreuz, 14 Uhr

