://about blank: Eskapistische Undergroundfreuden

× Erweitern Foto: M. Rädel Klub, Party, Techno

Foto: M. Rädel farodiso Chris 2FARO 2FARO

In einigen Wochen kann die der Avantgarde zugewandte Klub- und LGBTIQ*-Community Berlins wieder zusammen feiern.

Die „GOLOSA“ schickt sich an, ein Leuchtfeuer im Sturm der bedrohten Klubs zu sein und Lebensfreude auszustrahlen.

Getanzt und gefeiert wird natürlich im ://about blank (Markgrafendamm 24c). Die Party ist ein Gemeinschaftswerk mit „Club Bizarre“ aus Frankfurt am Main und der „Others tot he Front“ aus Madrid. Angekündigt werden unter anderem 2FARO, JuNe, Landa und Mashyno. Los geht der klubbige Eskapismus am 21. Oktober ab 22 Uhr, es locken neben Techno- und House-Hymnen auch Poetry-Slams, Comedy und Open Stage. Klingt nach einer mehr als runden Sache! www.golosaberlin.com