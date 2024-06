Eine Nacht, die niemals enden soll ...

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: Facebook.com/aboutblank.li :// about blank Der Berliner Klub ://about blank wurde 2010 als Technoklub und Kulturzentrum „mit linkem Selbstverständnis in Berlin eröffnet.“

Wobei: Eigentlich legen dir wir hiermit zwei Nächte ans Herz, an denen du tanzen kannst und wirst, als ob es kein MorgenGRAUEN gibt.

Die „EXPEDITIONS“ am 28. Juni ab 23 Uhr mit unter anderem Møntero und Stanislav Tolkacher und die „DUALISM“ ab 22 Uhr am 29. Juni, dazwischen lockt ab 14 Uhr „AWKWARDLY SOCIAL“ ins ://about blank (Markgrafendamm 24c ), DEM Underground-Klub Berlins. Auf der Homepage wird Folgendes erklärt: „Wir verstehen uns als Ort, an dem gute Musik, Rave und Abfahrt zusammenkommen mit solidarischer Ökonomie, Kapitalismuskritik, Feminismus und Klimagerechtigkeit sowie dem Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und die Diskriminierung von LGBTQ+.“ Musikalisch gibt es Techno in vielen Spielarten. aboutblank.li

