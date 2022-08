Pflegestoffe aus der Natur

× Erweitern Foto: M. Rädel Natur

PharmosNatur

Dein Bart – und damit auch du – wird es lieben: Das „Skin & Beard Oil“ von Pharmos Natur soll die Zellerneuerung unterstützen und der Hautalterung vorbeugen. Entzündungshemmende Inhaltsstoffe beruhigen zudem empfindliche Haut.

Verarbeitet wurden „wertvolles Öl aus schwarzem Sesam, Ursamen, Argan, Sonnenblume und Soja“, so die Hersteller*innen. Mit dabei sind auch Ackerminze, Weihrauch und Bergamotte. Klingt lecker, tut gut! Das „Skin & Beard Oil“ spendet zudem durch ungesättigte Fettsäuren reichhaltige Pflege für Haut und Barthaar.

Über die Pflanzen, die verarbeitet wurden, verraten die Produzent*innen: „Es sind echte sacred plants. Was das bedeutet? Sie leben ganz natürlich im Einklang mit den kosmischen Prinzipien. Und sie wachsen immer genau da, wo es ihnen am besten geht. An den energiereichsten Kraftplätzen auf der ganzen Welt. In gesunder, ökologischer Mischkultur. Ohne Ackergifte. Verwöhnt mit intensiver Lichtenergie und hoher Schwingung. Da, wo sich die Natur in ihrer Vollkommenheit zeigt. Von unseren Kleinbauern werden sie mit viel Wissen und unglaublichem Geschick sehr liebevoll und achtsam behandelt. Auch diese Energie fließt in die Pflanzen mit ein, sodass sie sich prächtig entwickeln. Denn im Kosmos bleibt nichts dem Zufall überlassen. Alles hat eine perfekte Ordnung. Was uns noch wichtig ist: Unsere langfristigen Partnerschaften helfen dabei, die Biodiversität vor Ort zu erhalten und Leben zu schützen.“ Klingt doch alles wunderbar – und zumindest unserem Bart tat es sehr gut. www.pharmos-natur.de