Foto: J. Hartmann Biggy van Blond, Roman Shamov, Ades Zabel und Bob Schneider

Foto: M. Rädel Biggy van Blond Schon Ende der 1990er arbeitete Biggy van Blond, früher auch als Biggy van Bretten bekannt, als Kolumnistin für sergej, dem Berliner Vorläufer von blu.

Die queeren Sterne Ades Zabel, Biggy van Blond, Bob Schneider ** und Roman Shamov lassen schmunzeln. Am Samstag via Stream.

Depressive Verstimmungen aufgrund von Zukunftsängsten, nervige Nachbarn im lauten Homeoffice oder auch Corona-Pandemie bedingte Widrigkeiten, es gibt vieles, das einem die Lebenslust raubt.

Gut, dass es die Kunst gibt. Und die Comedy. Und jene Mischform, die dieses Quartett hier anbietet.

„Werden Sie bitte nicht verrückt!“, das ist eine neue – und unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften produzierte und am Samstag dann gestreamte – aufmunternde Durchhalteshow aus dem queeren Theater am Mehringdamm, dem BKA Theater. Wer will, kann im Webshop ein freiwilliges Antivirus-Livestreamticket erwerben oder einfach einen Betrag X via Paypal an www.paypal.me/bkatheater überweisen.

