Ades Zabel & Friends: „EDITHS SOMMERNACHTSTRAUM 2024“

Foto: Jörn Hartmann Ades Biggy Jutta, Sommernachtstraum

Expand Foto: M. Rädel Im Original ist der Sommernachtstraum eine Komödie von William Shakespeare, die von Menschen, Feen und Faunen erzählt, die während einer lauen Sommernacht versuchen, der Liebeslust Herr*in zu werden

DAS Neuköllner Sommerspektakel im Freiluftkino Hasenheide mit den Sternen der LGBTIQ*-Community wie Biggy van Blond, Roman Shamov und Jutta Hartmann wird auch dieses Jahr wieder zu DEM Open Air Berlins!

In der In der „Miniaturausgabe der Waldbühne“ zelebriert Edith, die „Neuköllner Bezirksbürgermeisterin der Herzen“, standesgemäß ihr Freiluftspektakel. Und zwar am 25. August ab 18 Uhr. Dieser Sommernachtstraum ist ein „Best of“ der wildesten Jutta-Biggy-Edith-Nummern, gespickt mit aberwitzigen Improvisationen, hitverdächtigen Liedern und ekstatisch umgesetzten Drag-Performances von zum Beispiel Jurassica, Jade Pearl Baker und Sally ... Sicherlich so emotional wie einst bei William Shakespeare, nur eben queer und voll Berlin! Ja, queerer, wilder und frecher geht es in Neukölln sonst nirgends zu – außerhalb der Community-Adressen. Insofern ist das Stück fast ein kleiner CSD: Community und Spaß-Kultur unter freiem Himmel, wo sich sonst leider nicht alle trauen so zu sein, wie sie sind. www.adeszabel.de

25.8., Ades Zabel & Friends: „Ediths Sommernachtstraum“, Volkspark Hasenheide, U Hermannplatz / Boddinstr., 18 Uhr, Karten gibt es hier: papagena-shop.comfortticket.de

