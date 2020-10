Soli-Frühschoppen mit Edith Schröder

Ende Oktober ist es so weit, Edith Schröder schickt sich an, das Rauschgold zu unterstützen, und setzt zugleich ein Zeichen.

Viele der Maßnahmen zur Eindämmung der weltweit wütenden Corona-Pandemie sind notwendig und müssen sein. Einige sind aber durchaus umstritten, zum Beispiel die Sperrstunde und das Alkohol-Ausschankverbot.

Dank des queeren Anwalts Nico Härting schafften es einige Berliner Bars, etwa das Marietta im Prenzlauer Berg, sogar in die großen Nachrichtensendungen. Denn ist „betreutes Trinken“ nicht besser als die Saufgelage etwa in Neukölln, bei dem dann jeder auf die Maßnahmen sche*ßt und womöglich zum Superspreader wird?

In der Bar Rauschgold in Kreuzberg wird eben das angeboten. Und auch noch eine DJane, die schon zur Jahrtausendwende den Trend des Dragqueen-DJs mit erfand: Edith Schröder (Ades Zabel). Am 25. Oktober wird sie beim „1. Soli-Frühschoppen im Rauschgold“ zusammen mit dem Team der Szenekneipe bis 23 Uhr für Entertainment und Musik sorgen, der Shoblock kommt von Sally Morell.