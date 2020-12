Admiralspalast wird zur Corona-Schnellteststation

× Erweitern Foto: www.admiralspalast.theater Eine historische Ansicht der Kulturstätte

Foto: P. Lepikhin Corona Der Mund-Nasenschutz schützt andere vor Deinen Tropfen

Die Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff. Und verändert unser aller Leben. Besonders das kulturelle Leben ist nahezu am Ende – auch wenn es Hoffnung gibt.

Foto: flickr Nutzer thenationalguard/CC BY 2.0 Corona-Test Der Test geht schnell

Gerade erreicht uns eine E-Mail aus dem Admiralspalast, dem Ort, wo einst Stars wie Lisa Stansfield und die Dragqueens von RuPaul's Drag Race auftraten. Diese altehrwürdige Kulturadresse wird nun erst mal eine Corona-Schnellteststation. Das ist eine gute Sache in einer bitteren Situation.

„Als eine der traditionsreichsten Spielstätten in Berlin wird der Admiralspalast als erstes Theater in Berlin vorübergehend zur Corona-Schnellteststation. Ab 10. Dezember 2020 nimmt die Schnellteststation auf das Corona-Virus an der Friedrichstraße ihren Betrieb auf und steht in der Vorweihnachtszeit sowie über die Weihnachtsfeiertage von 10 Uhr bis 22 Uhr für Antigen-Schnelltests zur Verfügung.“ Verwendet werden würden nur Tests mit einer Freigabe vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), getestet werden soll durch die Nase. „Das Ergebnis des Tests sowie alle relevanten Informationen werden binnen dreißig Minuten per E-Mail mitgeteilt“.

www.admiralspalast.theater

berlin-coronatest.de