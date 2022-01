Akkordeon und Romantik

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin, Rotes Rathaus, Alexanderplatz

Blooy feat. Anatole Muster „Sleephearts“ Der Sitz des Labels ist Villingen-Schwenningen im Schwarzwald

Auch in der hektischen Stadt Berlin, der Trend-Metropole mit einem Hang zum Überschwang, gibt es diese Momente, die einfach friedlich sind. Sei es, dass der Sonnenuntergang umschmeichelt, sei es, dass der/die Bäcker*in einen wiedererkennt und man noch was umsonst bekommt. Dann gleitet man fast beseelt in die nächste U-Bahn, oder?

An diese Momente erinnert auch die neue Single „Sleephearts“ des Lo-Fi und Chill-out-Produzenten Blooy, die am 21. Januar erscheinen soll. Was seit 2014 das Saxofon für Deep House war, ist bei dieser wunderbaren Komposition das Akkordeon.

Blooy feat. Anatole Muster „Sleephearts“ hat aber noch eine weitere Ebene inne als nur das Romantische, verrät das Label: „Der Titel und die romantische Atmosphäre des Songs beziehen sich auf einen intimen Umstand in Franks aka Blooys Liebesleben. ,Sleephearts‘ bezieht sich ebenfalls auf die wichtige Rolle des Schlafs in Franks täglichem Funktionieren. Da er mit einem Herzfehler geboren wurde, braucht er sehr viel Ruhe, denn sein Schlaf wird häufig von seinen Herzproblemen gestört. Eine Anstrengung, mit der er fast jeden Tag zu kämpfen hat.“ www.sine-music.com