Akrobatik, Schokolade, Kunst und Slapstick

Foto: Jean Penninck The Elephant in the Room

Foto: M. Rädel Sawade

Ausgedürstet nach Kultur? So gut der Eskapismus mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und dem sexy Gewinner Filip womöglich auch funktionierte, dein Geist braucht mehr als das. Warum nicht mal etwas Witz, Akrobatik und Exzentrik? Also ab in die Hackenschen Höfe!

Und zwar ins Chamäleon Berlin, das ab dem 22. Februar mit einer außergewöhnlichen Show der Truppe Cirque Le Roux und ihrem Stück „The Elephant in the Room“ erfreut. Akrobatik, Zirkuskunst und Slapstick, eingebettet in eine in eine monochrome Welt, die an alte Filmklassiker erinnert.

Der Ort der Handlung ist das luxuriöse Anwesen von Miss Betty, hier treffen auf der Hochzeitsfeier der Gastgeberin zwei tollpatschige Butler auf einen verzweifelten Ehemann, einen fröhlichen Trauzeugen und einen lüsternen Verehrer. Das wird Betty alles zu viel und sie flieht in eine abgeschiedene Raucherlounge … Hinter Streitereien und falschen Vorwänden steht in dem Stück das Ungesagte – der im Englischen sprichwörtliche Elefant im Raum.

„The Elephant in the Room“ ist ein extrem unterhaltsames Stück über die Geheimnisse der Liebe, der Freundschaft und der offensichtlichen Wahrheiten, die bewusst unter den Tisch gekehrt werden und sich zu einem unübersehbaren Elefanten entwickeln. Danach oder davor kann man sich ja noch Genuss in Schokoladenform bei Sawade oder Bildkunst bei der benachbarten Galerie LUMAS (großes Bild ganz oben) gönnen.

Ab 22.2. – 29.5., The Elephant in the Room, Chamäleon Berlin, Hackesche Höfe, Rosenthaler Straße 40/41, S Hackescher Markt, www.chamaeleonberlin.com