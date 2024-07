Abends in Berlin: Queeres Akustik-Konzert

× Erweitern Foto: T. Paul MKSM steht für Maksim – Sänger, Songwriter, Geiger und LGBTIQ*-Aktivist

Expand Foto: Sven Ihlenfeld BKA-Theater Stars wie Ralf König, Ades Zabel und auch Biggy van Blond sind gerne hier, im BKA (Berliner Kabarett Anstalt) am Mehringdamm 34, einem plüschig-intimem Theater hoch über den Dächern Kreuzbergs

Zwei Tage vor dem „Christopher Street Day“ in Berlin bringt der Sänger MKSM queere Geschichten im akustischen Gewand ins BKA Theater, an den schönen Mehringdamm! Das Akustik-Konzert beginnt am 25. Juli um 20 Uhr.

Schriftlich verrät der LGBTIQ*-Sänger: „2023 habe ich mit Milch Musik meine dritte EP 'READY' released {...}. Vor ein paar Wochen durfte ich meinen Selflove-Track 'LOVING MYSELF' im ZDF-Fernsehgarten live performen – neben Show-Größen wie Lucy Diakowska, Ilse DeLange und Peter Urban. Momentan spiele ich meine bisher größte Pride-Tour – u. a. Köln, Regensburg, Würzburg, Mannheim, Potsdam, Frankfurt und eben Berlin. Es ist mir eine große Ehre als Teil des PRIDE MONTH BERLIN ein Akustik-Konzert im BKA Theater zu spielen und natürlich spielen wir da auch ein paar noch unveröffentlichte Songs {...}“. Gut zu wissen: Studiert hat MKSM an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main, mittlerweile lebt er aber zusammen mit seinem Partner in Berlin. Unlängst feierte das Paar seinen 7. Hochzeitstag. Schon schön. www.mksm-music.com

