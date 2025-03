„Aladina“ startet am Dienstag

× Erweitern Foto: D. Wandke, www.wandke-photography.com Es tanzt die Kasmet-Ballett-Company

Die Geschichte vom Lampengeist einmal anders ... Aladina fühlt sich zunehmend fremd in ihrer eigenen Welt. Alle um sie herum sind nur noch mit sich selbst und ihren Smartphones beschäftigt – und sie bleibt traurig und allein zurück.

Doch alles ändert sich, als sie eine geheimnisvolle, goldene Lampe entdeckt. Neugierig streicht sie über die kunstvollen Ornamente – und plötzlich erscheint ein Geist! Zwar ist er schon ein wenig in die Jahre gekommen, doch er bietet Aladina seine Hilfe an und verspricht, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Doch nicht nur der Lampengeist hat Interesse an ihr – auch ein gerissener Zauberer hat es auf die magische Lampe abgesehen. Für Aladina beginnt ein Abenteuer, denn sie sieht nur einen Ausweg: die Flucht.

Die erste Aufführung von „Aladina und die Wunderlampe “ im Brandenburger Theater (Grabenstraße 14, 14776 Brandenburg an der Havel) findet am Dienstag, den 1. April, um 10 Uhr statt. Weitere Vorstellungen folgen am 2., 3. und 4. April – jeweils um 10 Uhr. Am Samstag, den 5. April, wird das Stück zusätzlich um 15 Uhr und 18 Uhr gezeigt. brandenburgertheater.de

