WEEKEND: DJ aleXio + Rony Golding

× Erweitern Foto: M. Rädel Blick vom GMF auf Mitte

Foto: Selfie DJ aleXio DJ aleXio

Zum CSD-Special fährt das Team der UP am Alexanderplatz ganz groß auf. In einer der coolsten Adressen in Berlin-Mitte erwarten dich unter anderem Rony Golding und DJ aleXio.

Mit 16 hatte DJ aleXio sein Coming-out und seinen ersten Kontakt zu House. Bundesweit ein viel gebuchter DJ, etwa bei der REVOLVER in Berlin. Fast so viel Zeit wie mit Musik verbringt der Trainierte sicherlich im Sportstudio.

Auch dabei ist am 25. Juli DJ Rony Golding. Seine Beats waren schon bei den Berliner Partys B:EAST sowie im angesagten Kölner Bootshaus und bei der BLITZ in München zu erleben. Goldings technoiden Produktionen landen regelmäßig in den Klubcharts.

25.7., UP – the sunday club by REVOLVER, Weekend, S+U Alexanderplatz, 15 Uhr bis Mitternacht