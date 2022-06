„Walk Like an Egyptian“?! Alice Dee live!

× Erweitern Foto: M. Rädel 22 Jahre „Chantals House of Shame“ Aufgedreht und voller Energie: Alice Dee

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame BFFs: Chantal und Bürger Pe

Gastgeberin Chantal öffnet am Donnerstag wieder die Pforten zum #SuicideCircus auf dem RAW-Gelände im Friedrichshain zu ihrer Party „Chantals House of Shame“. Am Start ist Drag-Wirbelwind Alice Dee.

Angekündigt werden zudem noch DJ M-ATTACK, DJ Bürger Pe („Irrenhouse“) und Fixie Fate („queer garten“), die Hosts der Nacht sind die bezaubernde CoCo Kitsch, Kiki und Principessa Ebola.

„Chantals House of Shame“ ist seit 1999 eine wichtige Konstante im queeren Szenekalender Berlins, ein Ort des Austauschs unterschiedlicher Kulturen, Subkulturen, Bubbles und Szenen. Zum House und Discobeat kommt hier ins Gespräch, was sich sonst nicht trifft. Und seit 1999 begleiten wir dieses Happening, bei dem Gloria Viagra einst die Türe machte und Katy Perry feierte.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr