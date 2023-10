Alle Jahre wieder …

× Erweitern Foto: J. Hartmann BKA, Edith, Biggy, Jutta

Foto: Jörn Hartmann Wenn Ediths Glocken läuten Vol. 15

In wunderbarster Weihnachtstradition präsentieren Ades Zabel & Company ihr Erfolgsstück „Wenn Ediths Glocken läuten“ im queeren Theater am Mehringdamm. Wir feiern das! Und nicht nur wir, hier trifft sich immer und liebend gerne die LGBTIQ*-Community, um weihnachtliche Neuköllner Travestie zu feiern.

Neukölln? Ja, Edith Schröder (Ades Zabel) lebt und wirkt genau dort, Neukölln ist ihr Kosmos, ihr Leben. Und wir können jetzt vom 23. November bis zum 23. Dezember in die zwanzigste Ausgabe dieser Weihnachtsrevue eintauchen.

Darum geht es: „Weihnachten in Neukölln: Welcher Vogel da auf den Tisch kommt, wo der Klempner noch schnell ein Rohr verlegt, wie Leggingsboutique-Biggi sich das Kleingeld für die hochwertigen Geschenke dazuverdient und wie viele Atomkraftwerke freigeschaltet werden müssen, um Juttas Weihnachtsbalkon am Leuchten zu halten“, so das Team dazu online auf www.bka-theater.de. Unser Rat: Guckt euch das Stück an!