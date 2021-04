Tu dir was Gutes!

× Erweitern Foto: istockphoto.com/Txema_Gerardo Singles mit Haustier kommen oft besser durchs Leben

Foto: M. Rädel Wald Natur Spaziergänge machen glücklich – und auch an Regentagen gibt es Schönes zu entdecken

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sorgen mitunter für Unmut und Einsamkeit. Ab 21 Uhr soll man keinen Besuch mehr empfangen, ohnehin arbeiten viele im Homeoffice, die Fitnessstudios sind zu, die Klubs und Bars geschlossen. Das kann natürlich (leider!) für depressive Verstimmungen sorgen. Umso wichtiger ist es jetzt, sich selbst wertzuschätzen – und den etwaigen Partner.

Helfen kann es, sich an einen festen Tagesablauf zu halten, wer einfach im Bett liegen bleibt und denkt, er schafft die Büroarbeit „einfach so“, tut sich letztendlich nichts Gutes. Man wird träger, lustloser, gestresster und auch melancholischer. Und dicker, denn wer liegt und liegt, der neigt dazu, sich mit Essen abzulenken.

Foto: M. Rädel Veilchen Offen bleiben für kleine Freuden, Veilchen am Wegesrand zum Beispiel

Auch dein Partner freut sich, wenn du Energie und nicht Lethargie, Lebensfreude statt Melancholie ausstrahlst und empfindest. Kleine Freuden, etwa der Kauf eines Stück Kuchens oder eines Parfüms sorgen zudem für besser Laune bei dir und deinen Mitmenschen. Einen kleinen Kosmetik-Tipp haben wir da für dich: „By the Sea“ vom Hamburger Unternehmen TOM TAILOR. Der Duft mit Veilchen-Herznote, salziger Pfefferminz-Kopfnote und einer Basisnote mit unter anderem Moschus, vertreibt beim Aufsprühen sofort trübe Gedanken und lässt zumindest in Gedanken ans Meer reisen. Wir stehen drauf und duften danach!

